Поиск

На ЗАЭС провели ротацию специалистов МАГАТЭ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Очередная ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС (ЗАЭС), об этом сообщается во вторник в телеграм-канале ЗАЭС.

Ротация специалистов прошла в 21-й раз, начиная с сентября 2022 года. Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 13 июня.

В составе миссии - четыре специалиста, в их задачи входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической, подчеркнули на ЗАЭС.

"Безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, как и всегда, обеспечено Вооруженными силами Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии", - добавили представители станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

МАГАТЭ ЗАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Атака более 20 БПЛА отражена в Ахтубинском районе Астраханской области

Переговоры Путина с Моди в расширенном составе решено не проводить

Дума отменила идентификацию при оплате ЖКУ и налогов на сумму до 60 тысяч рублей

Дума отменила идентификацию при оплате ЖКУ и налогов на сумму до 60 тысяч рублей

В Минобрнауки РФ подтвердили задержание ректора Балтийского университета

В Минобрнауки РФ подтвердили задержание ректора Балтийского университета
Изменение налоговой системы

Дума приняла во II чтении поправки в Бюджетный кодекс с учетом корректировки налогов

Муфтият Дагестана скорректировал позицию по никабам

Муфтият Дагестана скорректировал позицию по никабам
Военная операция на Украине

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Яснобродовка в ДНР

Швейцария ввела санкции против 155 физлиц и компаний из РФ

Путин поблагодарил Моди за попытки найти пути урегулирования украинского кризиса

Путин поблагодарил Моди за попытки найти пути урегулирования украинского кризиса

В Кремле начались переговоры Путина и Моди

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });