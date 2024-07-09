На ЗАЭС провели ротацию специалистов МАГАТЭ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Очередная ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС (ЗАЭС), об этом сообщается во вторник в телеграм-канале ЗАЭС.

Ротация специалистов прошла в 21-й раз, начиная с сентября 2022 года. Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 13 июня.

В составе миссии - четыре специалиста, в их задачи входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической, подчеркнули на ЗАЭС.

"Безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, как и всегда, обеспечено Вооруженными силами Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии", - добавили представители станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").