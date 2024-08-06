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На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии, сообщил телеграм-канал станции.

"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии", - сказано в телеграм-канале ЗАЭС.

Ротация специалистов прошла в 22-й раз, в первый раз ее провели 1 сентября 2022 года. Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 9 июля.

"Их задача, как и прежде - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - добавили представители станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Росэнергоатом Росатом МАГАТЭ Запорожская АЭС
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