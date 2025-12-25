Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости коклюшем за год в 3,5 раза

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В России заболеваемость коклюшем снизилась в 3,5 раза, сообщила радио "Комсомольская правда" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"(...) На сегодняшний день заболеваемость коклюшем по сравнению с 11 месяцами прошлого года снизилась в 3,5 раза. Заболевших у нас очень мало, но вместе с тем важно знать, что от коклюша можно привиться. И привитый не заболеет", - сказала она.

По ее словам, ситуация с коклюшем в стране стабилизировалась, постпандемийный подъем заболеваемости пройден.