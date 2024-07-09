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Объекты генерации "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" отключены из-за загоревшегося камыша

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Астрахани из-за загоревшегося камыша отключили объекты генерации Астраханской ТЭЦ-2 и ПГУ-235 (находятся в ведении ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"), сообщил в Telegram вице-губернатор - председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев.

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"В городе частично нарушено электроснабжение, в результате чего нет света в домах, не работают некоторые инженерные системы, светофоры. (...) Из-за возгорания камыша произошло короткое замыкание на высоковольтной линии 110 кВ, в результате чего отключились объекты генерации Астраханской ТЭЦ-2 и ПГУ-235", - рассказал он.

По его словам, энергоснабжение потребителей планируется восстановить в ближайшее 1,5-2 часа.

Камыш в Астрахани тушат. Фронт пожара - 1,5 тысячи кв. метров.

ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" создано в 2009 году в ходе реорганизации ТГК-8. По данным ЕГРЮЛ, 99,99% принадлежит АО "ВДК-Энерго" (входит в группу "ЛУКОЙЛ"), 0,01% - ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" (99,99% владеет АО "ВДК-Энерго"). В ведении предприятия находятся Астраханская ТЭЦ-2, две парогазовые установки мощностью 121 МВт и 235 МВт, а также 25 котельных.

ЛУКОЙЛ Астрахань Денис Афанасьев ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго Астраханская область
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