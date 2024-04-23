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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

РКН добился удаления 3,3 млн страниц и сайтов с запрещенным контентом за 12 лет

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) за 12 лет работы добился удаления или блокировки более 3 млн страниц и сайтов с запрещенной в РФ информацией, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев.

"Сегодня упоминался особо опасный контент, деструктивный контент. Роскомнадзором уже 12 лет проводится полномасштабная работа по пресечению распространения таких материалов в сети. Всего по нашим требованиям удалено либо мы заблокировали порядка 3,3 млн единиц контента - сайтов или страниц сайтов", - сказал Зайцев во вторник на XIII Форуме безопасного интернета.

В том числе удалено или заблокировано более 200 тыс. единиц детской порнографии, около 450 тыс. так называемого пронаркотического контента, почти 190 тыс. - суицидального контента, около 130 тыс. страниц и сайтов с различной информацией, направленной на вовлечение детей в совершение особо опасных действий ("руфинг", "зацепинг" и т.д), еще около 45 тыс. с террористическим, экстремистским контентом и призывами к участию в незаконных массовых мероприятиях (28 тыс. из них - "в контексте проведения СВО"), уточнил чиновник.

"Порядка 220 тыс. фейковых материалов, из них 200 тыс. - зарубежная пропаганда в контексте специальной военной операции", - сказал Зайцев.

"Отдельно по ЛГБТ озвучу. Более 46 тыс. материалов было заблокировано", - добавил он.

Согласно представленным ранее РКН данным, значительно выросло число заблокированных в РФ или удаленных сайтов по обновленному закону о ЛГБТ-пропаганде, которая в 2022 году вместе с пропагандой смены пола и педофилии была запрещена для всех возрастов (ранее была запрещена пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних). Блокировки такого контента по приказу РКН начались 1 сентября 2023 года.

Таким образом, если в I квартале 2023 года было заблокировано или удалено всего 1,3 тыс. сайтов с такими материалами, то в I квартале 2024 года - 15,4 тыс. (в IV квартале 2023 года - 10,6 тыс.).

Как сообщалось, Верховный суд РФ 30 ноября 2023 года по требованию Минюста признал экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ", его деятельность в РФ была запрещена.

Росфинмониторинг в марте текущего года внес движение ЛГБТ в перечень лиц и организаций, связанных с экстремизмом и терроризмом.

Евгений Зайцев РКН Роскомнадзор
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