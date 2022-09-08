Ввод угольного спецпорта Суходол перенесли на 2023 год

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Ввод в эксплуатацию морского порта Суходол в Приморском крае намечен на 2023 год. Об этом сообщил "Интерфаксу" гендиректор порта Сергей Кропотов.

"В соответствии с утвержденным графиком и с учетом этапности, мы планируем начать ввод в эксплуатацию угольного терминала в 2023 году", - сказал Кропотов, не уточнив, на какой месяц запланирован ввод.

В феврале 2022 года представитель департамента развития инфраструктуры Минтранса РФ Сергей Дунаев в ходе совещания в Совете Федерации РФ говорил о вводе спецпорта для угледобывающих предприятий в бухте Суходол в 2022 году.

По словам Кропотова, в 2023 году перевалка составит около 2 млн тонн, в 2024 году – около 6 млн тонн, в 2025 году – порядка 12 млн тонн и более. "В дальнейшем планируется довести грузооборот до 20 млн тонн угля. Все технические возможности технологического оборудования и мощности железнодорожного фронта у нас есть. Понимаем, что вначале оборудование будет работать в режиме наладки, поэтому включать и вводить мощности будем поэтапно", - отметил Кропотов.

Отвечая на вопрос о возможных рисках в связи с тем, что оборудование для перевалки в порту – немецкого производства, гендиректор сообщил, что к настоящему моменту оборудование поставлено в полном объеме. "ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности - ИФ) будем изготавливать на российских заводах и приобретать у других производителей", - добавил он.

Как сообщалось, в сентябре 2021 года гендиректор АО "Центр развития портовой инфраструктуры" (ЦРПИ, владеет 24,79% в ООО "Морской порт "Суходол") Евгений Прилепин заявил о планах создать на базе морпорта Суходол в Приморье многофункциональный хаб с перевалкой не только угля, но и погрузкой контейнеров и зерна. Соответствующее соглашение подписали в ходе Восточного экономического форума в 2021 году ЦРПИ, ВЭБ, правительство Приморского края, Минвостокразвития и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

По данным ВЭБ.РФ, общий объем инвестиций в проект тогда оценивался до 180 млрд рублей, включая вложения в первый этап проекта - угольный терминал - в размере до 62 млрд рублей).

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 8 сентября, наряду с ЦРПИ доли в проекте сохраняют АО "Междуречье" (Кемеровская область, находится под управлением ООО "Новая горная управляющая компания") - 25,01%, президент холдинга "Сибирский деловой союз" Михаил Федяев и совладелец "СДС-Угля" Владимир Гридин - каждый по 25,1%. При этом 100% морпорта по-прежнему находится в залоге у ВЭБа и ВТБ, которые 1 сентября 2020 года открыли компании кредитный лимит на сумму около 32 млрд рублей (в том числе ВЭБ - 27 млрд рублей).

Специализированный угольный морской порт "Суходол" включает в себя транспортно-перегрузочный комплекс и объекты внутренней и внешней инфраструктуры, в том числе специализированный терминал для обработки угля, объекты электроснабжения, ж/д инфраструктуру, объекты федеральной собственности.