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Причиной заражения ботулизмом названы нарушения при приготовлении салатов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Причиной массового заболевания ботулизмом в июне стало нарушение всех правил и технологий приготовления салатов, сообщила в Госдуме глава Роспотребнадзора Анна Попова, ссылаясь на уже завершенное эпидемиологическое расследование.

Заболевание у всех пострадавших вызвал один и тот же возбудитель, сказала она. По ее словам, установлено, что причиной стали "нарушения на производстве, никакого другого основания здесь не было", она отметила, что имело место "нарушение всех возможных правил и технологий, которые собственно, прописаны".

Попова также сказала, что всего в 11 регионах ботулизмом заразились 417 человек, двое заболевших умерли. Она подчеркнула, что такого уровня заболеваемости не было с середины 90-х годов.

На 8 июля в больницах нескольких регионов оставался 41 человек с признаками ботулизма, девять пациентов находились на искусственной вентиляции легких.

Анна Попова Роспотребнадзор
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