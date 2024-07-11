Что произошло за день: четверг, 11 июля

ФСБ предотвратила теракт в Адыгее, Юлию Навальную внесли в список террористов и экстремистов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Рынок акций РФ в четверг скорректировался вверх и превысил 2990 пунктов по индексу МосБиржи после падения накануне.

- ФСБ сообщила о предотвращении нападения на православный храм в Адыгее. По данным службы, теракт готовил член запрещенной в РФ международной террористической организации.

- Росфинмониторинг внес Юлию Навальную в список террористов и экстремистов.

- Леонид Гозман (признан в России иноагентом) заочно приговорен к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ.

- Ботулизмом в России в июне заразились 417 человек, двое умерли, сообщили в Роспотребнадзоре. Причиной массового заболевания стало нарушение правил и технологий приготовления салатов.

- Обновленная семейная ипотека предусматривает покупку квартиры в домах, построенных в Москве по программе реновации. Обновленная семейная ипотека действует до 2030 года и распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.

- В 2023 году каждому десятому российскому заявителю не дали шенгенскую визу. Самая частая причина - ошибки при оформлении документов, сообщила АТОР.