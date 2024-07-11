Поиск

Что произошло за день: четверг, 11 июля

ФСБ предотвратила теракт в Адыгее, Юлию Навальную внесли в список террористов и экстремистов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Рынок акций РФ в четверг скорректировался вверх и превысил 2990 пунктов по индексу МосБиржи после падения накануне.

- ФСБ сообщила о предотвращении нападения на православный храм в Адыгее. По данным службы, теракт готовил член запрещенной в РФ международной террористической организации.

- Росфинмониторинг внес Юлию Навальную в список террористов и экстремистов.

- Леонид Гозман (признан в России иноагентом) заочно приговорен к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ.

- Ботулизмом в России в июне заразились 417 человек, двое умерли, сообщили в Роспотребнадзоре. Причиной массового заболевания стало нарушение правил и технологий приготовления салатов.

- Обновленная семейная ипотека предусматривает покупку квартиры в домах, построенных в Москве по программе реновации. Обновленная семейная ипотека действует до 2030 года и распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.

- В 2023 году каждому десятому российскому заявителю не дали шенгенскую визу. Самая частая причина - ошибки при оформлении документов, сообщила АТОР.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обновленная семейная ипотека разрешает покупку жилья в Москве, построенного по реновации

Обновленная семейная ипотека разрешает покупку жилья в Москве, построенного по реновации

Леонид Гозман заочно приговорен к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Туроператоры назвали самые частые причины отказа в шенгенской визе

Туроператоры назвали самые частые причины отказа в шенгенской визе

Росфинмониторинг внес Юлию Навальную в список террористов и экстремистов

ФСБ предотвратила вооруженное нападение на православный храм в Адыгее

Банк России расширил перечень признаков мошеннических банковских операций

Банк России расширил перечень признаков мошеннических банковских операций
Военная операция на Украине

В Белгородской области в результате атаки дронов на Ржевку погиб человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });