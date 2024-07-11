Поиск

Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ в июне

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В результате массового отравления ботулизмом в июне заразились 417 человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Из них два человека скончались", - сказала Попова.

По словам главы ведомства, такого уровня заболеваемости не было с середины 90-х годов. Заболевшие были зарегистрированы в 11 субъектах РФ.

В июне массовые случаи ботулизма были зафиксированы в нескольких регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Татарстане. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 20 июня заявил о 301 госпитализированном. В администрации Костромской области 24 июня сообщили о смерти молодого человека, который заразился в Нижегородской области. 5 июля сообщалось, что в Нижегородской области скончался пациент, госпитализированный ранее с признаками ботулизма, однако инфекция не была первопричиной смерти.

По данным на 8 июля, на стационарном лечении в России остается 41 человек с признаками ботулизма, девять пациентов на искусственной вентиляции легких.

Роспотребнадзор Анна Попова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ПВО отразила атаку БПЛА в Ступинском городском округе

В центре Петербурга на время Парламентского форума БРИКС запретят электросамокаты

В центре Петербурга на время Парламентского форума БРИКС запретят электросамокаты

Минфин предложил разрешить биржам торги цифровой валютой для узкого круга инвесторов

Что произошло за день: среда, 10 июля

Минюст и Минкультуры вместе защитят нацбезопасность и суверенитет в культурной сфере

Росстат отметил подорожание картофеля в июне к маю на треть

Росстат отметил подорожание картофеля в июне к маю на треть

Рынок акций РФ обвалился к 2975 пунктам по индексу МосБиржи, минимуму за год

Сбер сообщил, что субсидия для банков в рамках семейной ипотеки повышена на 0,5 п.п.

Председатель Солнцевского суда отвергает претензии следствия

Издание The Moscow Times признано в РФ нежелательной организацией

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });