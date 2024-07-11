Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ в июне

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В результате массового отравления ботулизмом в июне заразились 417 человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Из них два человека скончались", - сказала Попова.

По словам главы ведомства, такого уровня заболеваемости не было с середины 90-х годов. Заболевшие были зарегистрированы в 11 субъектах РФ.

В июне массовые случаи ботулизма были зафиксированы в нескольких регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Татарстане. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 20 июня заявил о 301 госпитализированном. В администрации Костромской области 24 июня сообщили о смерти молодого человека, который заразился в Нижегородской области. 5 июля сообщалось, что в Нижегородской области скончался пациент, госпитализированный ранее с признаками ботулизма, однако инфекция не была первопричиной смерти.

По данным на 8 июля, на стационарном лечении в России остается 41 человек с признаками ботулизма, девять пациентов на искусственной вентиляции легких.