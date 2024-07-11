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В Белгородской области в результате атаки дронов на Ржевку погиб человек

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области украинские дроны атаковали село Ржевка Шебекинского городского округа , там погиб один человек и еще трое были ранены, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

"Дроном атакован легковой автомобиль. От полученных ран до приезда бригады скорой помощи скончался мужчина", - написал он.

В результате еще одной атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранены трое мужчин.

"Двоих с осколочными ранениями спины доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, еще один пострадавший с баротравмой и ушибом поясницы самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ", - уточнил Гладков.

Накануне в результате обстрелов и атак беспилотников на Шебекинский городской округ один мирный житель погиб и еще 11 были ранены.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекинский городской округ Белгородская область Ржевка
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