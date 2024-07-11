В Белгородской области в результате атаки дронов на Ржевку погиб человек
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области украинские дроны атаковали село Ржевка Шебекинского городского округа , там погиб один человек и еще трое были ранены, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
"Дроном атакован легковой автомобиль. От полученных ран до приезда бригады скорой помощи скончался мужчина", - написал он.
В результате еще одной атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранены трое мужчин.
"Двоих с осколочными ранениями спины доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, еще один пострадавший с баротравмой и ушибом поясницы самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ", - уточнил Гладков.
Накануне в результате обстрелов и атак беспилотников на Шебекинский городской округ один мирный житель погиб и еще 11 были ранены.