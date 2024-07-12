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Упавший в Подмосковье самолет принадлежал компании "Газпром-авиа"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU -Транспортные прокуроры начали проверку по факту падения в Подмосковье самолета, принадлежащего "Газпром-авиа". Об этом сообщает в пятницу Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 12 июля в районе Коломны Московской области потерпел крушение борт ООО "Авиапредприятие "Газпром Авиа"", - сказали в ведомстве.

Начата проверка во взаимодействии с Северо-Западной транспортной прокуратурой.

Московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев выехал на место происшествия.

Ранее сообщалось, что в пятницу днем в районе деревни Апраксино под Коломной в лесном массиве потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. По предварительной информации, на борту разбившегося самолета находились два пилота и штурман, они погибли. Воздушное судно выполняло полет без пассажиров.

В Минпромторге сообщили, что, по предварительной информации, крушение потерпел борт одной из гражданских авиакомпаний, который совершал перегонный рейс. При этом в ведомстве уточнили, что это не Sukhoi Superjet 100NEW-95, который сейчас проходит летные испытания в районе Жуковского и готовится заходить на посадку.

Как сообщила Росавиация, планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации.

Коломна Московская область
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