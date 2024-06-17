Дума предложила обязать кабмин ежегодно докладывать о правовых экспериментах в цифровой сфере

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы хотят контролировать применение экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций в России и предлагают обязать правительство ежегодно, до 1 мая, предоставлять в Госдуму и Совет Федерации государственный доклад о деятельности в рамках таких режимов.

Поправка в закон "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций" одобрена комитетом Госдумы по экономической политике к принятию. Авторы поправки - группа депутатов.

"Ежегодный государственный доклад о деятельности, осуществляемой в рамках реализации экспериментальных правовых режимов, представляется правительством РФ палатам Федерального Собрания РФ не позднее 1 мая года, следующего за отчетным годом. Порядок подготовки, распространения, в том числе опубликования, ежегодного государственного доклада о деятельности, осуществляемой в рамках реализации экспериментальных правовых режимов, устанавливается правительством РФ по согласованию с Банком России", - говорится в тексте законопроекта.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта (№512628-8), который в рамках первого чтения вводил обязательное страхование вреда, причиненного искусственным интеллектом (ИИ) в рамках работы ЭПР. Сейчас страхование рисков в ЭПР носит добровольный характер. Ко второму чтению была также добавлена поправка о сокращении с 30 до 20 рабочих дней срока рассмотрения правительством инициативного предложения о создании ЭПР в определенной сфере.

Закон о возможности установления ЭПР в сфере цифровых инноваций вступил в силу 28 января 2021 года. Он позволяет компаниям сократить затраты на внедрение новых технологий и снизить юридические риски, так как вводит специальное правовое регулирование, отличающееся от общего правового регулирования. Механизм специального правового регулирования позволяет собрать практические данные и получить обратную связь от участников перед окончательным утверждением новых нормативных актов. Закон позволяет учреждать ЭПР в различных сферах: медицина и фармацевтика; проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств; сельское хозяйство; финансовый рынок; дистанционная продажа товаров и услуг; строительство; предоставление государственных и муниципальных услуг; промышленное производство; иные направления по решению правительства.

Предполагается, что с 1 сентября 2024 года ЦБ сможет приступить к созданию экспериментальной площадки для использования криптовалют в международных расчетах в рамках ЭПР, соответствующий законопроект (№639663-8) был внесен в парламент в конце апреля.