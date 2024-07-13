МАК заявил, что данные с черных ящиков упавшего Superjet подготовлены для анализа

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - На месте крушения лайнера Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье обнаружены бортовые самописцы, они доставлены в Межгосударственный авиационный комитет, сообщила пресс-служба МАК в субботу.

"Регистраторы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения. (...) Вся полетная информация успешно скопирована, подготовлена для расшифровки и последующего анализа", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты МАК продолжают расследование причин авиапроисшествия.

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в районе деревни Апраксино под Коломной. По предварительной информации, на борту разбившегося самолета находились два пилота и штурман, они погибли. Воздушное судно выполняло полет без пассажиров.

По информации пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, лайнер вылетел с завода, где производился ремонт воздушного судна, и направился в аэропорт "Внуково", но потерпел крушение в лесном массиве под Коломной.

В пресс-службе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщили, что инцидент произошел с самолетом, выпущенным в 2014 году, он находился в эксплуатации одной из авиакомпаний.

Разбившийся самолет принадлежал авиапредприятию "Газпром Авиа", сообщала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

В Минпромторге, в свою очередь, отметили, что, по предварительной информации, крушение потерпел борт одной из гражданских авиакомпаний, который совершал перегонный рейс. При этом в ведомстве уточнили, что это не Sukhoi Superjet 100NEW-95, который в тот момент проходил летные испытания в районе Жуковского и готовился заходить на посадку.

Как сообщала Росавиация, расследованием катастрофы займется МАК с участием специалистов ведомства.

По факту падения самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).