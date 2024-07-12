Число мигрантов, не сдавших экзамен для патента в Москве, выросло в 34 раза за полгода

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Количество иностранных граждан, не сдавших экзамен для получения патента на работу, увеличилось в Москве с января по июнь более чем в 34 раза, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Приводятся следующие данные по проценту мигрантов, которые не сдали экзамен в Москве: январь 0,8; февраль 0.62; март 2,17; апрель 12,52; май 19,61; июнь 27,38.

По данным Минобрнауки, успешно сдать экзамен для получения вида на жительства в России в январе не смогли 1,74% сдающих, в феврале - 1,88%, в марте их оказалось уже 4,49%, в апреле процент увеличился до 5,06, а в мае сразу до 12,42%. В июне число заваливших экзамен снизилось до 11,08%.

Экзамен для разрешения на временное проживание в РФ в феврале не сдали 2,23% иностранных граждан, в марте число отказов увеличилось до 4,55%, в апреле - 5,26%, в мае - 13,56%, в июне их оказалось 12,86%, добавили в пресс-службе. В январе не сдавших не оказалось.

Иностранные граждане для получения патента, разрешения на временное проживание в России или вида на жительство должны сдать один экзамен, состоящий из трех блоков: русского языка, истории России и основ законодательства РФ.

Проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства имеют право 13 университетов, девять из которых подведомственны Минобрнауки.

Ранее там сообщали, что количество мигрантов, которые не сдали экзамен по русскому языку, увеличилось с 3% до 30% с января по май текущего года.