МВД предложило выдворять мигрантов за нарушения еще 20 статей КоАП

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Иностранные граждане совершают в среднем 235 тыс. административных правонарушений в год на территории РФ, что подтверждают данные статистики с 2020 года, заявили в МВД России.

В ведомстве предлагают ввести механизм выдворения еще в 20 статей КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям. Это позволит повысить оперативность принудительного удаления из России иностранных граждан, считают в МВД.

В ведомстве сообщили, что значительное количество административных протоколов в отношении иностранцев составлено за действия, связанные с неповиновением законному распоряжению правоохранительных органов (по статье 19.3 КоАП - 8,6 тыс. протоколов), посягающие на общественную безопасность и правопорядок (по статьям 20.1 и 20.2 КоАП - 209 тыс. протоколов), экстремистской направленности (по статье 20.3 КоАП - 498 протоколов).

"Подобные факты широко обсуждаются в российском обществе и способствуют росту социальной напряженности среди коренного населения России и формированию в нашей стране негативного отношения к иностранным гражданам", - отметили в МВД.

Также в ведомстве сообщили, что "для усиления превентивной функции административного наказания законопроектом предусматривается повышение размеров административных штрафов для физических лиц, совершивших правонарушения миграционной направленности".

"С учетом того, что на протяжении последних шести лет количество совершаемых административных правонарушений в сфере миграции составляет от 720 тыс. до 840 тыс. ежегодно и не имеет тенденции к снижению, полагаем, что установленные действующей редакцией КоАП размеры штрафов для физических лиц не отвечают современной экономической и миграционной ситуации и не оказывают должного стимулирующего эффекта для правомерного поведения", - пояснили в МВД.