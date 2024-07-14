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Площадь пожара под Новороссийском выросла до 20 га

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Площадь пожара лесного массива под Новороссийском выросла до 20 га, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

По ее данным, авиация МЧС сбросила 30 тонн воды. На месте работают порядка 160 человек и 40 единиц техники.

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Сообщение о возгорании в городе Новороссийск, хутор Дюрсо поступило в 11:29. Площадь пожара составляла 1 га, позднее увеличилась сначала до 3 га, затем - до 10 га. Из-за верхового пожара произошел переход огня на территорию базы отдыха "Голубая лагуна". По данным на 14:59, эвакуированы порядка 500 человек и 30 автомобилей. Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы "Фрегат". Угрозы жизни людей нет.

Площадь пожара на базе отдыха составила 1,5 тыс. кв. м. Горение травы на ее территории было потушено в 14:07. Информации о пострадавших не поступало. По данным спасателей, огнем повреждено шесть деревянных домиков и два легковых автомобиля.

Для ликвидации пожара направлены два вертолета Ка-32 и Ми-8.

Новороссийск МЧС РФ хутор Дюрсо
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