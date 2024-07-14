Лесной пожар под Новороссийском распространился на площади до 26 га

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Площадь пожара лесного массива под Новороссийском выросла приблизительно до 26 га, сообщает в воскресенье министерство природных ресурсов Краснодарского края.

"Лесной пожар под Новороссийском перешел в категорию "крупный", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы 222 человека и 48 единиц техники.

Сообщение о возгорании в городе Новороссийск, хутор Дюрсо поступило в 11:29. Площадь пожара составляла 1 га, а затем за несколько часов увеличилась до 20 га. Из-за верхового пожара произошел переход огня на территорию базы отдыха "Голубая лагуна". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы "Фрегат". Угрозы жизни людей нет.

В Новороссийске введен режим ЧС. Подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха - "Моряк", "Романтик". Ранее сообщалось об эвакуации 500 человек.

Площадь пожара на базе отдыха составила 1,5 тыс. кв. м. Горение травы на территории базы потушено в 14:07. Информации о пострадавших не поступало.

Для ликвидации возгорания направлены два вертолета Ка-32 и Ми-8.