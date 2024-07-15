Крупные туроператоры не продавали туры в горевшие турбазы под Новороссийском

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Крупные туроператоры не продавали туры на базы отдыха под Новороссийском, которые пострадали от лесных пожаров, в основном в этих объектах отдыхают самостоятельные туристы, сообщила Ассоциация туроператоров России.

"Федеральные туроператоры не продавали туры на базы отдыха "Романтик", "Моряк" и "Строитель", которые пострадали из-за лесного пожара. В частности, таких объектов сейчас нет в ассортименте туроператоров "Алеан", "Мультитур", "Дельфин", "Русский Экспресс" и других. Кроме того, отдых под Новороссийском, в первую очередь, востребован у самостоятельных туристов и автотуристов, следующих через Новороссийск транзитом в Крым", - сказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, жалоб и просьб аннулировать туры из-за лесных пожаров под Новороссийском не поступает, и вряд ли ситуация снизит продажи туров на черноморском направлении в разгар высокого сезона. Кроме того, все популярные курорты находятся достаточно далеко от очага лесных пожаров.

14 июля в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском начался лесной пожар. Рядом с очагом находилось несколько баз отдыха, откуда эвакуировали порядка 500 туристов. По данным оперштаба Краснодарского края, все очаги пожара на территории пострадавших турбаз уже потушены, однако пока остановить распространение огня не удается.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы компаний "Абрау-Дюрсо", пожар не угрожает винодельческому предприятию и центру туризма компании.