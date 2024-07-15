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Лесной пожар повредил почти 40 построек на двух базах отдыха под Новороссийском

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Лесной пожар, начавшийся в воскресенье под Новороссийском, повредил 30 построек на базе отдыха "Романтик" и еще восемь построек на базе отдыха "Голубая волна", сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"По уточненной информации, на территории базы отдыха "Романтик" огнем повреждено 30 построек. На территории базы отдыха "Голубая волна" от огня пострадали 8 построек и 5 авто. На других базах отдыха загорания построек нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте продолжают работать самолет Ил-76 и два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами.

Первое сообщение о возгорании в районе Новороссийска - хутор Дюрсо - поступило в 11:29 мск воскресенья.

В результате пожара пострадал охранник базы "Голубая волна", он получил ожоги предплечий, от госпитализации отказался. Эвакуированы 500 человек из шести близлежащих баз отдыха.

В Новороссийске, а также на территории Новороссийского и Абраусского участкового лесничеств из-за пожара введен режим ЧС. На месте пожара развернут оперштаб.

Существует угроза дальнейшего распространения огня, который движется в сторону хутора Дюрсо под Новосибирском. Местных жителей предупредили о возможной эвакуации. Развернуто три пункта временного размещения на 400 человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК РФ (уничтожение/повреждение лесных насаждений).

МЧС РФ Краснодарский край Новороссийск пожар
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