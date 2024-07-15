Минск ждет от Москвы еще один транш на высокотехнологичные импортозамещающие проекты

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия обсуждают вопрос о выделении белорусской стороне еще одного транша в размере 105 млрд российских рублей для реализации совместных импортозамещающих проектов в высокотехнологичных сферах, заявил на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном белорусский посол в Москве Александр Рогожник. Его цитирует "БелТА".

"Все, что касается взаимодействия с Российской Федерацией в области реализации проектов в рамках выделенного российской стороной кредита в сумме 105 млрд российских рублей, то все эти проекты сформированы, подписаны, часть уже реализуется. Все средства, я надеюсь, в этом году будут выбраны", - сказал дипломат.

"Сегодня мы прорабатываем вопрос выделения следующего транша в такой же сумме, чтобы акцент сделать на реализации так называемых высокотехнологичных, сложных проектов, которыми в рамках Союзного государства две страны не обладают. Такая работа с Министерством промышленности и торговли России уже ведется, часть проектов уже сформирована", - продолжил посол.

Он отметил, что в рамках реализации первого транша средств "был получен опыт формирования дорожных карт по реализации импортозамещающих проектов в сфере микроэлектроники, в том числе по созданию компонентной базы для нужд этой отрасли, проектов в области станкостроения, авиастроения".

"Сегодня рассматривается программа по производству аэродромной техники - всего, что раньше ввозилось по импорту, и ряд других проектов", - добавил Рогожник.

По его словам, при реализации совместных импортозамещающих проектов необходимо уделять внимание вопросам конкурентоспособности и защиты производителей.

"Самое главное для инвесторов и производителей - понимание того, насколько этот продукт конкурентен и какие защитные меры государства будут вводить, чтобы эти проекты развивались. На мой взгляд, в рамках ЕАЭС над этими защитными мерами необходимо, безусловно, думать. Потому что, вкладывая огромные ресурсы в развитие собственных производств, мы не всегда уделяем внимание именно этим аспектам", - подчеркнул посол Белоруссии.