Минск обсудит с Москвой новые кредиты на импортозамещение в Белоруссии

Предоставленные 105 млрд российских рублей "фактически освоены", заявил белорусский посол в России Рогожник

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия будет обсуждать с Россией выделение дополнительных заемных средств на реализацию импортозамещающих проектов, сообщил журналистам белорусский посол в России Александр Рогожник. Его слова приводит "БелТА".

"Ранее российская сторона выделила Беларуси кредитную линию в 105 млрд российских рублей на реализацию совместных импортозамещающих проектов. Пул проектов уже сформирован. Сегодня эти все ресурсы фактически освоены и мы перейдем к следующему этапу - проработке с российской стороной дополнительного выделения пакета для реализации высокотехнологичных проектов, которые будут направлены на обеспечение технологической независимости Союзного государства", - сказал дипломат.

В конце мая 2024 года тогдашний посол Минска Дмитрий Крутой после переговоров президентов двух стран заявил, что российская сторона может увеличить в 2-3 раза финансирование импортозамещающих проектов в Белоруссии после выборки ранее выданного госкредита на 105 млрд российских рублей.

"Локальные тактически задачи - это проекты в машиностроении, выборка кредитных средств в 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты. Подтверждена готовность удвоить, утроить этот кредит в зависимости от количества проектов, которые будут дополнительно нашими промышленниками предложены", - сказал Крутой.

Соглашение о предоставлении правительству Белоруссии госкредита России в сумме до 105 млрд российских рублей было подписано в ноябре 2022 года.

В апреле замминистра промышленности Белоруссии Александр Ефимов сообщил, что белорусские предприятия начали активнактивно поставлять в Россию импортозамещающую продукцию, произведенную в рамках инвестпроектов за счет российского госкредита. По его словам, в стадии активной реализации находятся 20 импортозамещающих проектов, стороны договариваются о семи новых проектах в рамках кредитной линии.