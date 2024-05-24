В Минске ждут роста кредитования Москвой импортозамещения в Белоруссии в 2-3 раза

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона может увеличить в 2-3 раза финансирование импортозамещающих проектов в Белоруссии после выборки ранее выданного госкредита на 105 млрд российских рублей, сообщил "БелТА" белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой после переговоров президентов двух стран.

"Локальные тактически задачи - это проекты в машиностроении, выборка кредитных средств в 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты. Подтверждена готовность удвоить, утроить этот кредит в зависимости от количества проектов, которые будут дополнительно нашими промышленниками предложены", - сказал дипломат.

Он также отметил, что в Минске Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о поиске новых рыночных ниш для инвестиционных проектов. "Поставлена стратегическая задача подобрать группу серьезных экспертов с двух сторон и провести основательный анализ каждой отрасли Союзного государства на предмет поиска новых рыночных ниш, где стороны могли бы реализовать дополнительный пул инвестиционных проектов по созданию новых компетенций в белорусской экономике", - сказал посол.

Кроме того, по словам Крутого, в рамках обсуждения сотрудничества в АПК двух стран в настоящее время "речь идет об универсальном механизме, который позволит исключить закрытие белорусских предприятий для поставок на российских рынок". "Президент России дал высокую оценку нашим переработчикам сельхозпродукции, отметил увеличение количества торговых объектов, которые занимаются продажей белорусских товаров, рост их узнаваемости, всячески поддержал эту тему", - сказал дипломат.

Соглашение о предоставлении правительству Белоруссии государственного финансового кредита России в сумме до 105 млрд российских рублей подписано в ноябре 2022 года.

В апреле заместитель министра промышленности Белоруссии Александр Ефимов сообщил, что белорусские предприятия начали активные поставки в Россию импортозамещающей продукции, произведенной в рамках инвестпроектов за счет госкредита России. По его словам, в рамках активной реализации находятся 20 импортозамещающих проектов, стороны договариваются о семи новых импортозамещающих проектах в рамках кредитной линии.