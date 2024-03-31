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РФ и Белоруссия подготовили 25 паспортов программ импортозамещения на более чем 80 млрд рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия подготовили 25 паспортов программ импортозамещения, на которые выделено более 80 млрд российских рублей кредитных средств, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Подготовлены 25 паспортов из различных отраслей - это энергетическое машиностроение, это микро- и радиоэлектроника, автопром, сельхозмашиностроение, фармацевтика - на сумму более 80 млрд руб. в рамках кредита, который был выделен Российской Федерацией для реализации этих проектов", - сказал он в воскресенье в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

По словам замглавы Минпромторга, "в основном эти объекты будут создаваться на территории Республики Беларусь, но некоторые, например, по микроэлектронике, будут и в Московской области Российской Федерации".

Евтухов также отметил, что между предприятиями стран созданы "уже не десятки - сотни кооперационных связей". "Причем не только с точки зрения взаимной поставки каких-то компонентов сырья, материалов, агрегатов, оборудования, но и создание. Я бы сказал даже не импортозамещающих производств, а производств, которые дают нам возможность добиваться уже технологической независимости, то есть мы не просто что-то разобрали, скопировали и совместно произвели, чтобы не зависеть от кого-то, а там уже ушли вперед. Мы сейчас создаем продукцию, которая будет давать нам конкурентные преимущества. В этом как раз и есть смысл технологической независимости, а не просто импортозамещения", - подчеркнул замминистра.

Минпромторг РФ Виктор Евтухов Белоруссия
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