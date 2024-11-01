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Белоруссия намерена привлечь в России еще 1,5 млрд рублей на импортозамещение

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия рассчитывает в 2024-2025 годах привлечь в России кредиты на 1,5 млрд рублей для реализации импортозамещающих проектов, сообщил через пресс-службу министр финансов республики Юрий Селиверстов.

"С российскими партнерами мы продолжаем те проекты, которые уже начаты. Основной посыл - интеграционные проекты на сумму около 1,5 млрд рублей на целый ряд проектов по импортозамещению. Около 300 млн рублей из них мы уже привлекли", - сказал он.

Кредитные ресурсы ожидаются не единовременно, а по мере подготовки и согласования конкретных импортозамещающих проектов. "Понятно, что привлечение идет не просто так - выделили деньги и они тут лежат. Нет, для этого формируются соответствующие заявки на базе конкретных договоров", - сказал он.

Ранее Селиверстов говорил, что Минск планируют привлечь российский кредит для покрытия части дефицита республиканского бюджета на 2025 год. "Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется в сумме около 4,5 млрд белорусских рублей (около $1,37 млрд, или 1,6% прогнозного ВВП - ИФ). Практически миллиард рублей из 4,5 миллиарда - это будет внешнее привлечение. Часть этих средств будет привлечена из России в виде кредита", - сообщал министр.

28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с первым вице-премьером Денисом Мантуровым заявил, что белорусская сторона рассчитывает на увеличение объемов финансирования совместных с Россией проектов и проведет соответствующие переговоры с российским правительством.

"Проектов достаточно. Даже больше, чем мы договаривались, объемов денег, которые Россия выделила в качестве кредитов (105 млрд рублей на импортозамещающие проекты - ИФ). Возможно, мы договоримся о том, что Россия будет заинтересована в новых наших проектах и будет увеличено это финансирование. Но это уже будет в результате ваших переговоров (с правительством Белоруссии - ИФ)", - сказал Лукашенко.

В середине октября белорусский посол в Москве Александр Рогожник сообщил, что Белоруссия и Россия готовят дополнительный пул совместных импортозамещающих проектов в высокотехнологичных сферах. "Мы с Российской Федерацией за счет средств российской стороны в размере 105 млрд российских рублей уже приступили к реализации 27 проектов - это проекты инновационные, импортозамещающие и высокотехнологичные. Сейчас уже сформирован дополнительный пул из 7 проектов, в том числе по авиационной тематике", - сказал Рогожник.

"Сегодня этот объем финансирования пока сформирован в объеме 70 млрд (российских рублей - ИФ), но мы ставим перед собой цель выйти на эквивалентную сумму, равную первому кредиту в 105 млрд (российских рублей - ИФ), и вкладывать эти ресурсы в развитие высокотехнологичных производств, чтобы два государства вышли в технологическом смысле на самодостаточность во всем", - отметил дипломат.

Александр Лукашенко Белоруссия Юрий Селиверстов правительство Александр Рогожник Минфин
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