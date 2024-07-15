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Лесной пожар локализован под Новороссийском на площади 62 га

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали крупный лесной пожар в хуторе Дюрсо под Новороссийском, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник.

"Прямо сейчас вместе с Анатолием Супруновским осматриваем местность в районе урочища Сухая Щель. Пожар локализован на площади 62 гектара", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что "теперь не менее важная задача - полностью ликвидировать горение".

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Информация о возгорании в лесном массиве в селе Дюрсо под Новороссийском поступила 14 июля в 11:29. По данным на 23:00 воскресенья, площадь пожара составляла 62 га.

В тушении задействовали два вертолета и два самолета МЧС России, более 320 человек. В результате пожара пострадали два человека, от госпитализации они отказались. Эвакуировано 500 человек из шести близлежащих баз отдыха.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Новороссийск
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