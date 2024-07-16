Ответчики в судебном споре за "Макфу" подали кассацию на отказ в отмене обеспечительных мер

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Трое ответчиков по иску об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства подали кассационные жалобы на решения нижестоящих судов, отказавших в отмене ранее принятых обеспечительных мер по делу.

Как сказано в картотеке Центрального райсуда, три кассационные жалобы были зарегистрированы в карточке дела об обращении "Макфы" в доход государства под номерами 68, 69 и 70. Все три поданы ответчиками.

В пресс-службе Челябинского областного суда "Интерфаксу" сообщили, что жалобы поданы на решение Челябинского областного суда от 5 июля, которым оставлено в силе определение Центрального районного суда Челябинска от 28 марта 2024 года об обеспечении иска об обращении в доход государства имущества ответчиков по делу "Макфы".

5 июля Челябинский областной суд отклонил жалобы об отмене обеспечительных мер, которые подали 29 физических и юридических лиц - ответчиков по иску.

Ранее адвокат Вячеслав Плахотнюк, представляющий интересы ряда ответчиков, сообщал "Интерфаксу", что в жалобах ответчики настаивали на отмене обеспечительных мер, поскольку в рамках решения райсуда от 28 марта о принятии обеспечительных мер был наложен арест на их имущество. Свою позицию, как отмечал Плахотнюк, ответчики аргументировали тем, что арест имущества избыточен, поскольку являвшиеся предметом иска доли и акции уже перешли во владение Росимущества.

Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "СМАК" (Екатеринбург). Кроме того, ответчиками по иску являлись 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В иске Генпрокуратура требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Замгенпрокурора также заявлял ходатайство о применении мер по обеспечению иска - запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний. Данное ходатайство было удовлетворено судом. Судебные приставы арестовали активы ответчиков: в рамках дела было выдано около 100 исполнительных листов. Позднее, в апреле, суд по заявлению Генпрокуратуры частично заменил обеспечительные меры АО "Макфа", разрешив проводить расчеты с контрагентами, сообщал "Интерфаксу" источник, близкий к прокуратуре.

В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в июле - перешли в управление "РСХБ-Финанс".

6 июня на макроэкономической сессии ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы государства продать в дальнейшем активы, которые перешли в госсобственность по решениям судов.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.