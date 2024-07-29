Суд 30 июля продолжит рассмотрение апелляций на обращение "Макфы" в доход государства

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд объявил перерыв до 30 июля в рассмотрении апелляционных жалоб на решение нижестоящего суда об обращении "Макфы" и связанных с ней компаний в доход государства, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Плахотнюк, представляющий интересы ряда ответчиков.

"Перерыв до завтра (30 июля - ИФ), до 9:30 (по местному времени, 11:30 по Москве - ИФ)", - сказал Плахотнюк.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с ней компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "СМАК" (Екатеринбург). Кроме того, ответчиками по иску являлись 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В иске Генпрокуратура требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Также замгенпрокурора заявлял ходатайство о применении мер по обеспечению иска - запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний. Данное ходатайство было удовлетворено судом. Судебные приставы арестовали активы ответчиков: в рамках дела было выдано около 100 исполнительных листов.

Позднее, в апреле, суд по заявлению Генпрокуратуры частично заменил обеспечительные меры АО "Макфа", разрешив проводить расчеты с контрагентами, сообщал "Интерфаксу" источник, близкий к прокуратуре.

В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в начале июля - под управление "РСХБ-Финанс".

6 июня на макроэкономической сессии ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы государства продать в дальнейшем активы, которые перешли в госсобственность по решениям судов.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.