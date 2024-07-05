Суд отклонил жалобы на обеспечительные меры по иску об обращении "Макфы" в доход РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд на заседании в пятницу отклонил жалобы об отмене обеспечительных мер, поданные ответчиками по иску об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства.

"7 июня к производству Челябинского областного суда принято гражданское дело по частным жалобам (...) на решение Центрального районного суда Челябинска от 28 марта 2024 года об обеспечении иска об обращении в доход РФ имущества ответчиков. 5 июля 2024 года Челябинский областной суд, рассмотрев указанные жалобы, оставил (решение райсуда - ИФ) без изменения ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

По данным пресс-службы, в частности, суд рассмотрел 29 частных жалоб физических и юридических лиц, являющихся ответчиками по делу.

Ранее адвокат Вячеслав Плахотнюк, представляющий интересы ряда ответчиков, сообщал "Интерфаксу", что в жалобах ответчики настаивали на отмене обеспечительных мер, поскольку в рамках решения райсуда от 28 марта о принятии обеспечительных мер был наложен арест на их имущество. Свою позицию, как отмечал Плахотнюк, ответчики аргументировали тем, что арест имущества избыточен, поскольку являвшиеся предметом иска доли и акции уже перешли во владение Росимущества.

Как сообщалось, Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "СМАК" (Екатеринбург). Также ответчиками по иску являлись 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В исковом заявлении Генпрокуратура РФ требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Также заместитель Генпрокурора РФ заявлял ходатайство о применении мер по обеспечению иска - запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний. Данное ходатайство было удовлетворено судом. Судебные приставы арестовали активы ответчиков: в рамках дела было выдано около 100 исполнительных листов.

Позднее, в апреле, суд по заявлению Генпрокуратуры частично заменил обеспечительные меры АО "Макфа", разрешив проводить расчеты с контрагентами, сообщал "Интерфаксу" источник, близкий к прокуратуре.

В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в июне - были переданы в управление "РСХБ-Финанс".

Сообщалось также, что 6 июня на макроэкономической сессий Петербургского экономического форума (ПМЭФ) министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил планы государства продать в дальнейшем активы, которые перешли в госсобственность по решениям судов.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.