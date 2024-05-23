АО "Макфа" и связанные ним компании перешли в собственность РФ

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Переход активов АО "Макфа" и связанных с ним компаний в собственность РФ завершен. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Плахотнюк, комментируя результаты судебного заседания, где ответчикам было отказано в отмене обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры.

"Позиция ответчиков состояла в том, что решение суда о национализации не только принято, но уже и исполнено. У реестродержателей переход долей и акций в пользу Росимущества зафиксирован", - сказал он.

Плахотнюк уточнил, что перешли государству все компании, которые были в иске, в том числе АО "Макфа", АО "СМАК", АО "Первый хлебокомбинат".

"Сегодня в суд были представлены документы, что "ВТБ Регистратор" осуществил перевод акций на лицевые счета Росимущества", - отметил он.

Ранее в собственность РФ перешло ООО "Управляющая компания "М-Групп" (Москва), которое управляет АО "Макфа", и 18 компаний – обществ с ограниченной ответственностью, являющихся ответчиками по иску Генпрокуратуры.

Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "СМАК" (Екатеринбург). Также ответчиками по иску являлись 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В исковом заявлении Генпрокуратура РФ требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. В частности, по данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов.

Основной участник бизнес-группы – АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.

В группу входят еще 26 компаний, их совокупная стоимость в иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд рублей, а валовая прибыль - в 13,6 млрд рублей. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Согласно отчетности "Макфы" за 2023 год, в ее состав входит девять обособленных подразделений, в том числе две производственные площадки (пос. Рощино и Гогино) в Челябинской области; по одной производственной площадке в Алтайском крае и Георгиевске Ставропольского края; складской комплекс в Домодедово Московской области; склад готовой продукции в Челябинской области, а также департамент в Москве и обособленное подразделение в Челябинске.

Активами группы в Курганской области управляет ООО "УК "Агромакфа" (Мишкино, Курганская область). В частности, это ООО является управляющей компанией для АО "Долговское", ООО "Мишкинский КХП", ООО "Мишкинский продукт", АО "Новая пятилетка".

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого пять лет был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.