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Суд отложил рассмотрение иска Сбербанка о взыскании с Glencore 114,8 млн евро

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение иска Сбербанка к компаниям группы Glencore о взыскании 114,8 млн евро на полгода, до 21 марта 2024 года, следует из материалов на сайте суда.

Сбербанк в июле подал в Арбитражный суд Москвы иск к Glencore plc, Glencore International AG, Glencore UK Ltd, Glencore Group Funding Ltd, Viterra Ltd, Renaisco B.V., Rambero Holding AG. Банк хочет солидарно взыскать с этих компаний 114,8 млн евро убытков путем обращения взыскания на 10,55% акций МКПАО "ЭН+ груп", 0,57% акций ПАО "НК "Роснефть" (принадлежащих Glencore Group Funding Ltd или иной компании группы), а также 100% долей ООО "МЗК экспорт" и 99,9% долей ООО "Ростовский комбинат хлебопродуктов" (принадлежащих Renaisco B.V.).

Иск связан с отказом группы оплатить поставку нефтепродуктов из-за санкций в отношении группы Сбербанка, отмечал ранее представитель кредитной организации. Договор поставки нефтепродуктов был заключен между Sber Trading Swiss AG (дочерняя компания банка) и Glencore Energy UK. Sber Trading Swiss уступила права требования по этому соглашению Сбербанку.

Третьими лицами по делу выступают "МЗК экспорт", "Ростовский комбинат хлебопродуктов" и Sber Trading Swiss AG.

Это не первый иск Сбербанка к группе Glencore. Кредитная организация в октябре 2022 года подала иск к Glencore Energy UK Ltd на общую сумму 117,9 млн евро. Банк также хотел взыскать с компании задолженность за поставку нефтяной смеси. Арбитражный суд Москвы в феврале 2023 года этот иск удовлетворил.

Glencore - швейцарская многопрофильная компания, один из крупнейших мировых трейдеров сырьевых товаров, ведущий деятельность более чем в 35 странах мира.

Glencore Арбитражный суд Москвы Сбербанк
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