Суд отказался наложить арест на принадлежащие Glencore 0,57% акций "Роснефти"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк просил суд наложить арест на 0,57% акций НК "Роснефть", принадлежащих Glencore Group Funding Ltd или иной компании группы, суд банку отказал, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

С заявлением о принятии соответствующих обеспечительных мер Сбербанк обратился в рамках иска к компаниям группы Glencore, поданного в Арбитражный суд Москвы в июле 2023 года. "Заявитель документально не подтвердил, что непринятие заявленных им мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по делу, а также причинит значительный ущерб заявителю. При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для удовлетворения заявления о принятии обеспечительных мер", - отмечается в материалах.

Уставный капитал "Роснефти" составляет 105,982 млн рублей, он разделен на 10 598 177 817 обыкновенных именных номиналом 0,01 рубля каждая.

Таким образом, Сбербанк хотел наложить арест на 60,4 млн обыкновенных акций. Их стоимость по текущим котировкам составляет порядка 32,7 млрд рублей.

Это больше суммы, которую Сбербанк пытается взыскать с группы Glencore. С компаний группы банк требует почти 114,8 млн евро (по текущему курсу это примерно 12 млрд рублей).

Сбербанк в июле подал в Арбитражный суд Москвы иск к Glencore plc, Glencore International AG, Glencore UK Ltd, Glencore Group Funding Ltd, Viterra Ltd, Renaisco B.V., Rambero Holding AG. Банк хочет солидарно взыскать с этих компаний 114,8 млн евро убытков путем обращения взыскания на 10,55% акций МКПАО "ЭН+ груп", 0,57% акций ПАО "НК "Роснефть" (принадлежащих Glencore Group Funding Ltd или иной компании группы), а также 100% долей ООО "МЗК экспорт" и 99,9% долей ООО "Ростовский комбинат хлебопродуктов" (принадлежащих Renaisco B.V.).

Кроме того, банк хочет обязать Glencore plc раскрыть информацию о ее бенефициарных владельцах.

Третьими лицами по делу выступают "МЗК экспорт", "Ростовский комбинат хлебопродуктов" и Sber Trading Swiss AG.

Суд рассмотрит иск 18 сентября 2023 года.