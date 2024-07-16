В Сочи временно ограничат потребление электроэнергии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Из-за дефицита мощности в энергосистеме Краснодарского края в Сочи начинаются временные отключения света. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации Сочи во вторник.

"В условиях повышенных нагрузок на энергосистему Юга России и с целью сохранения устойчивости снабжения введены временные графики ограничения потребления в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Временные локальные ограничения электроснабжения потребителей введены по команде Кубанского Регионального диспетчерского управления, они коснулись в том числе и Сочи.

После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме ограничения потребления отменятся, после чего электроснабжение потребителей осуществят в нормальном режиме.

Проведение восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения.