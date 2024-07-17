Песков отказался комментировать реакцию Канберры на выход РФ из спора по MH17

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют реакцию официальных лиц Австралии на прекращение Россией участия в споре по делу крушения Boeing MH17, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае мы не считаем необходимым эти заявления комментировать", - ответил он на просьбу прокомментировать заявление главы МИД Австралии Пенни Вонг о выходе России из спора о причинах крушения малайзийского Boeing с Австралией и Нидерландами.

"Наша позиция хорошо известна. Никакие доводы российской стороны не принимались во внимание. Мы не участвовали в следствии. Поэтому наше отношение к этим выводам хорошо известно", - подчеркнул он.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года, ровно десять лет назад. Погибли 298 человек, в том числе 38 граждан Австралии. Пенни Вонг в связи с этой годовщиной заявила, что Австралия полна решимости выяснить правду и добиться справедливости.