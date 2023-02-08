Нидерланды приостановят расследование по делу о крушении MH17

Однако прокуратура может возобновить расследование, если поступит новая информация по "Боингу"

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Совместная следственная группа (JIT, ССГ) на данном этапе не видит дополнительных возможностей для расследования крушения MH17, в связи с этим расследование будет приостановлено. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нидерландов в среду.

"После работы на протяжении более восьми с половиной лет JIT не видит дополнительных возможностей для расследования. Поэтому расследование будет приостановлено", - говорится в докладе группы, опубликованном на сайте прокуратуры.

Отмечается, что, несмотря на это решение, JIT не закрывает дело: работа может возобновиться, если поступит новая информация.

Окружной суд Гааги 17 ноября заочно признал виновными по делу о крушении самолета Boeing-777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко и заочно приговорил их к пожизненному заключению. Четвертый обвиняемый – гражданин России Олег Пулатов – объявлен невиновным, несмотря на то, что прокуратура требовала наказания и для него. По приговору, Гиркин, Дубинский и Харченко также должны выплатить не менее 16 млн евро в качестве компенсации.

Крушение и расследование

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследование причин катастрофы проводила совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, пущенной из ЗРК "Бук". Позднее была объявлена принадлежность этого "Бука": по данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске, которая была передана ополченцам Донбасса.

19 июня 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: это россияне Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и украинец Харченко.

Официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малазийского авиалайнера на востоке Украины.