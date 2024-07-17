Замглавы Минэнерго предупредил о сохранении рисков отключений энергоснабжения на юге РФ

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Риски ввода графиков отключений энергоснабжения на юге России на фоне высоких температур остаются, заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия 24".

Задача Минэнерго - в первую очередь снизить нагрузку на энергосистему, минимизировав ремонты, отметил Грабчак.

"Вчера произошла ситуация в энергосистеме, когда впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний. Это говорит о том, что сейчас энергосистема находится на предельных своих возможностях", - подчеркнул замминистра.

"Мы пытаемся ей (энергосистеме юга РФ - ИФ) помочь, минимизировав объемы технологических работ, которые традиционно проводятся в летний период при подготовке к зимним максимумам", - сказал Грабчак.

По его словами, со стабилизацией работы Ростовской АЭС, с запуском из ремонтов Новочеркасской ГРЭС ситуация будет более благоприятная.

"Мы надеемся, что сегодня графиков аварийных ограничений вводить не придется. Есть небольшие ограничения по работе промышленности в часы максимума, но эти ограничения синхронизированы с региональными властями. Это стандартные процедуры, которые позволяют в такие пиковые часы потребления обеспечить стабильность работы энергосистемы", - отметил чиновник.

Во вторник, 16 июля, на юге России были введены временные графики ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.

"В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - сообщало Минэнерго. К 17:00 мск вторника, 16 июля, объем временных ограничений был снижен на 500 МВт, уточняли позднее в ведомстве.

Утром в среду энергоблок вернулся в работу.

Минэнерго РФ сообщило о восстановлении энергоснабжения потребителей юга РФ.

По данным "Системного оператора", во вторник в энергосистеме юга РФ был установлен абсолютный исторический максимум потребления мощности - 20 954 МВт, что на 4 МВт больше предыдущего максимума от 13 января 2024 г.