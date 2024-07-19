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Сахалин первым в России откроет небо для гражданских беспилотников

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сахалинская область первой в России откроет небо для гражданской беспилотной авиации с помощью госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" по заявленным маршрутам, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Такое решение - первая практика смягчения ограничений для авиабеспилотников", - говорится в сообщении.

Соглашение об этом подписали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024", который с 8 по 20 июля проходит на Сахалине.

"Действующие запреты - один из главных барьеров развития беспилотной авиации. Ранее мы на практике продемонстрировали возможность использования "ЭРА-ГЛОНАСС" для сохранения работы малой авиации по обработке сельхозземель в режиме закрытого неба. Наша платформа обеспечивает мониторинг более 300 тысяч единиц общественного транспорта, перевозки опасных грузов по всей территории страны", - прокомментировал Райкевич.

На "Архипелаге" авиабеспилотники оснастили трекерами "ЭРА-ГЛОНАСС" для полетов вне зоны прямой видимости. Это решение будет доступно для всех регионов России за счет включения в создаваемую Федеральную навигационно-информационную систему. Проект станет новым типовым облачным модулем на единой цифровой платформе Гостех и будет бесплатным для регионов, заявил Райкевич.

АО "ГЛОНАСС" совместно с "Платформой Национальной технологической инициативы" и лидерами отрасли беспилотной авиации разрабатывают концепцию "Цифрового неба России", включающую правовое регулирование и организацию гибридной сети связи на инфраструктуре госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Эта инициатива вошла в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени" и по поручению президента Владимира Путина готовится к включению в национальный проект "Беспилотные авиационные системы". Стресс-тест "Цифрового неба России" проходит на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" на Сахалине", - сообщает пресс-служба правительства.

Валерий Лимаренко ГЛОНАСС Гостех Сахалин ЭРА-ГЛОНАСС Алексей Райкевич Сахалинская область
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