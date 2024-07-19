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Нападение на депутата Госдумы Матвеева будут расследовать как покушение на убийство

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области Алексею Колбасину переквалифицировать нападение мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева со статьи о хулиганстве на более тяжкую - покушение на убийство, сообщает сайт СКР.

Задержаны три предполагаемых участника нападения, один из них несовершеннолетний, сказано в сообщении. Следствие попросит суд их арестовать.

Депутат от КПРФ Матвеев 18 июля сообщил о происшествии в Telegram и выложил несколько видеороликов, записанных после инцидента. По его словам, ранее в тот же день на 9 просеке в Самаре он попытался разнять драку между прохожими и пристававшими к ним мигрантами.

"Я только вышел. Достал удостоверение и сразу получил удар в голову", - написал депутат. Позднее ему потребовалось наложить швы на рану на голове.

В СК в тот же вечер сообщили, что подозреваемые задержаны и что на них завели уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Матвеев избрался в Госдуму в сентябре 2021 года по избирательному округу в Самарской области. В Думе он занимает должность зампреда комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

Александр Бастрыкин СКР Самара Михаил Матвеев Госдума
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