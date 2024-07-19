СКР предложил лишать приобретенного гражданства за подготовку к особо тяжким преступлениям

Также предлагается синхронизировать предоставление российского паспорта и постановку на воинский учет

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил к уже имеющимся основаниям для лишения приобретенного гражданства России добавить еще одно: факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

Это и другие предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики центральный аппарат СК обобщил и направил в Госдуму по поручению Бастрыкина и ранее поступившему предложению депутатов, сообщает пресс-служба СК.

"Следственный комитет предлагает жестче урегулировать вопрос лишения гражданства для натурализованных граждан. Наряду к уже имеющимся основаниям для лишения приобретенного гражданства предлагается добавить факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления", - сказано в пресс-релизе.

Также предлагается считать отягчающим обстоятельством совершение преступления лицом, находящимся на территории России в нарушение установленного порядка.

В ведомстве считают, что для приобретающих российское гражданство "важно синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет".

Еще СК предлагает ввести меры по контролю за въезжающими и выезжающими из страны иностранцами. В их числе введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в "резиновых квартирах".

В Думу также направлены предложения о введении требований к работодателям, нанимающих иностнранцев.