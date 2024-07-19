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Предъявлено обвинение трем фигурантам дела о покушении на депутата Матвеева

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили двум 19-летним уроженцам Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летнему жителю Самары обвинение в покушении на убийство депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева и его водителя, сообщает официальный сайт СК РФ в пятницу.

"В настоящее время следователем СУ СК России по Самарской области в суд направлены ходатайства об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел накануне вечером: депутат и его водитель пытались пресечь противоправные действия молодых людей, которые вызывающе себя вели и нарушали общественный порядок.

"В ответ на это обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения", - отмечают в СКР.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СКР по Самарской области Алексею Колбасину переквалифицировать действия нападавших с хулиганства на более тяжкую статью – покушение на убийство.

Отмечается, что председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представлен доклад о расследовании. В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка законности пребывания иностранных граждан на территории РФ.

Накануне внимание общественности привлекла ситуация с нападением на депутата Госдумы от КПРФ Матвеева в Самаре. По словам политика, на него напали, когда он пытался разнять драку между прохожими и пристававшими к ним мигрантами.

Видео происшествия и несколько роликов, записанных после инцидента, депутат разместил в своем телеграм-канале. Позже он поделился видео из медучреждения, где на рану на голове ему накладывают швы.

Депутат отметил, что у одного из задержанных есть три судимости.

Матвеев был избран депутатом Государственной Думы VIII созыва от КПРФ в сентябре 2021 года по избирательному округу № 162 (Промышленный - Самарская область), является заместителем председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

СКР Михаил Матвеев Госдума Самара
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