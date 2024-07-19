Поиск

Глава Крыма сообщил об отключении предприятий от электроэнергии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Предприятия отключают в Крыму от электроэнергии, чтобы не допустить ограничений энергоснабжения в жилом секторе, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) глава республики Сергей Аксенов.

"В основном сейчас речь идет (об отключении - ИФ) коммерческих предприятий с тем, чтобы жилой фонд практически не трогать. При этом предприятия ОПК выведены в отдельную цепочку, и никаких отключений не будет. Ожидаем, что в течение нескольких дней ситуация стабилизируется", - сказал Аксенов.

Глава республики уточнил, что сейчас в условиях аномальной жары потребление электроэнергии в Крыму выросло в 1,5 раза.

Перебои с подачей электричества на фоне аномальной жары наблюдаются по всему югу России. В Крыму и Севастополе ограничения действуют со вторника. В четверг из-за аварии на сетях подачу света прекратили в центре Ялты, над устранением неполадки работы продолжаются.

Крым Сергей Аксенов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзору неизвестно о сбоях у российских компаний из-за проблем у Microsoft

Подготовка визита Аббаса в РФ находится в финальной стадии

Подготовка визита Аббаса в РФ находится в финальной стадии

Авиатранспорт России работает штатно, рейсы выполняются по расписанию

Авиатранспорт России работает штатно, рейсы выполняются по расписанию

Ростовская область вновь ввела ограничения энергопотребления из-за жары

Обвинение запросило для журналиста WSJ Гершковича 18 лет заключения

СКР предложил лишать приобретенного гражданства за подготовку к особо тяжким преступлениям

СКР предложил лишать приобретенного гражданства за подготовку к особо тяжким преступлениям

Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин

В РФ хотят ужесточить наказание за умышленное повреждение имущества

В РФ планируют обязать блогеров не менее чем с 10 тыс. подписчиков сообщать о себе в РКН

В РФ планируют обязать блогеров не менее чем с 10 тыс. подписчиков сообщать о себе в РКН

Минпромторг подал иск к нидерландскому владельцу табачного дистрибутора "Мегаполис"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });