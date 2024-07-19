Глава Крыма сообщил об отключении предприятий от электроэнергии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Предприятия отключают в Крыму от электроэнергии, чтобы не допустить ограничений энергоснабжения в жилом секторе, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) глава республики Сергей Аксенов.

"В основном сейчас речь идет (об отключении - ИФ) коммерческих предприятий с тем, чтобы жилой фонд практически не трогать. При этом предприятия ОПК выведены в отдельную цепочку, и никаких отключений не будет. Ожидаем, что в течение нескольких дней ситуация стабилизируется", - сказал Аксенов.

Глава республики уточнил, что сейчас в условиях аномальной жары потребление электроэнергии в Крыму выросло в 1,5 раза.

Перебои с подачей электричества на фоне аномальной жары наблюдаются по всему югу России. В Крыму и Севастополе ограничения действуют со вторника. В четверг из-за аварии на сетях подачу света прекратили в центре Ялты, над устранением неполадки работы продолжаются.