Северная Осетия ввела временные ограничения энергопотребления

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Северная Осетия ввела временные ограничения энергопотребления, сообщил МинЖКХ республики в телеграм-канале.

"С 11:23 мск пятницы (. . .) введены временные ограничения по подаче электроэнергии на величину 8 МВт по территории Северной Осетии в связи с аварийной ситуацией в ОЭС Юга и перегрузом в сечении Волгоград-Ростов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время восстановлена подача электроэнергии во Владикавказе, селах Эльхотово и Ардон, поселке Верхний Фиагдон. Остаются ограниченными частично Моздокский район, Алагир, поселки Карца и Нузал.

Временные графики ограничения потребления электроэнергии в настоящее время введены в Ростовской области, Ставропольском крае, Крыму, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, Майкопе (Адыгея), Элисте (Калмыкия), Севастополе.