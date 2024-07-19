В Дагестане ограничили энергопотребление на 70 МВт

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Часть территорий Дагестана вновь ограничена в снабжении электроэнергией, сообщило Министерство энергетики и тарифов республики.

"Ряд населенных пунктов Дагестана частично обесточены по требованию Регионального диспетчерского управления. Временные графики ограничения потребления электроэнергии введены из-за перегруза сечения "Волгоград-Ростов". (. . .) Отключенная мощность составила 69,6 МВт", - говорится в сообщении.

Ограничения ввели для потребителей Каспийска, Дербента, Хасавюрта, Кизилюрта, а также Дербентского, Каякентского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского, Ахтынского, Табасаранского, Цумадинского, Ботлихского, Тляратинского, Шамильского, Гергебильского, Гунибского, Лакского, Бабаюртовского, Хасавюртовского и Кизилюртовского районов.

После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение вернется в нормальный режим. Время восстановления электроснабжения пока неизвестно, ситуация находится на контроле Минэнерго Дагестана.

18 июля некоторые города и села Дагестана были частично обесточены для снижения нагрузки на энергосистему. Временное ограничение подачи электроэнергии ввели в республике из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему. Ночью в четверг электроснабжение в Дагестане восстановили.

Графики ограничения подачи электричества сейчас введены в Ростовской области, Ставропольском крае, Крыму, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, Майкопе (Адыгея), Элисте (Калмыкия), Севастополе, Северной Осетии.

Как сообщили "Интерфаксу" в Северокавказском РДУ (региональное диспетчерское управление), в Карачаево-Черкесии действует график временного отключения электроэнергии на 3,2 МВт.