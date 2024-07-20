Движение на ряде улиц в центре Москвы будет закрыто в выходные из-за фестиваля

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Четыре улицы в центре столицы станут пешеходными 20 и 21 июля в связи с проведением фестиваля "Лето в Москве".

Как ранее сообщили в департаменте транспорта города, движение для транспорта будет закрыто с 06:00 20 июля до 23:59 21 июля: на Большой Никитской улице, на Малой Бронной улице, на улице Большая Дмитровка, в Газетном переулке, а также на прилегающих улицах и переулках.

На время проведения фестиваля в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках будет организовано двустороннее движение.

До 23:59 21 июля будет запрещена парковка на улицах: Малая Бронная, Большая Никитская, Большая Бронная, Большая Дмитровка. Кроме того, запрещено будет парковаться в переулках: Газетный, Спиридоньевский, Дмитровский, Средний Кисловский, Большой Кисловский, Малый Кисловский, Брюсов, Леонтьевский, Калашный.

В дептрансе обратили внимание на то, что в районе проведения фестиваля запрещено движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов, и рекомендовали пользоваться метро.

Кроме того, 20 июля будет временно закрыто движение в районе стадиона "Лужники". Как уточняется в открытых источниках, что это связано с проведением концерта группы "Руки Вверх!".

Так, движение будет закрыто 20 июля: с 8:00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора; с 20:00 до окончания концерта на участках улиц: Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая и в Проектируемом проезде №2309 от улицы Усачева до улицы Доватора.

Помимо этого, на некоторых участках этих улиц будет запрещена парковка 20 июля с 00:01 до окончания концерта.