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РСТ отметил рост спроса на путешествия в Европу на 40%

Среди самых популярных направлений - Италия, Франция и Испания

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Несмотря на увеличение сроков оформления шенгенских виз, спрос на путешествия в Европу в 2024 году существенно вырос, среди самых популярных направлений - Италия, Франция и Испания, сообщил Российский союз туриндустрии .

"Этим летом спрос на европейские путешествия вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Сейчас продаем уже осень и рождественские каникулы. А летом еще успеют съездить в Европу только те туристы, у которых уже стоит шенгенская виза. Вообще если виза есть, то экскурсионные туры сейчас можно приобрести практически в любую европейскую страну, если нет - то даты заездов стартуют с октября-ноября. Востребованы и туры на зиму и весну следующего года", - сказал директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян.

По ее словам, первое место по запросам занимает Италия, на втором - Франция, третьей с отрывом идет Испания.

"Запись в визовые центры Европы сейчас возможна на начало-середину сентября. Алгоритмы подачи документов на туристическую визу практически не поменялись, но увеличились сроки ожидания, в том числе, свободных окон для записи на подачу документов и дактилоскопию. К примеру, еще в марте Италия выдавала визы за 3-4 недели, сейчас это полтора месяца. Франция и Испания увеличили срок выдачи с 2 до 3 недель. Начинать планировать маршрут надо хотя бы за 2-3 месяца, чтобы и виза точно уже вышла, и перелет был забронирован по хорошей цене", - подчеркнула эксперт.

Спрос на путешествия в Европу вырос, подтвердили и в компании "Туртранс-Вояж".

"Многие туристы соскучились по Италии, Франции, Испании, однако спрос ограничивается как стоимостью туров, более высокой за счет авиаперевозки с пересадкой, так и необходимостью получать визы. Сейчас у туристов есть возможность отправиться в путешествие осенью", - сказал директор по туризму Роман Руденко.

Он добавил, что записаться на подачу заявления на визу довольно сложно, особенно в визовые центры Испании и Франции, также есть сложности с записью в регионах в визовые центры Италии.

"В период высокого сезона туристам часто приходится прибегать к посредникам, которые имеют возможность записать на подачу документов с помощью ботов, или договариваться на месте в визовых центрах, переплачивая при этом до 30 тыс. рублей. В некоторых случаях продолжительность рассмотрения заявления увеличивается до 30-45 дней, поэтому мы советуем выбирать туры заранее - с запасом времени на оформление визы не менее 2 месяцев", - объяснил эксперт.

В 2023 году, по данным Еврокомиссии, россияне получили около 450 тысяч шенгенских виз. Доля многократных виз снизилась с 72% до 49%. Лидируют по числу выданных виз Италия, Франция и Испания.

Испания Италия Франция РСТ шенген
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