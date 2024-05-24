В ЕС приняли обновленный Шенгенский пограничный кодекс

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил новый Шенгенский пограничный кодекс - свод правил Евросоюза, регулирующих управление внутренними и внешними границами, а также пограничный контроль лиц.

"Путешествие по Шенгенской зоне без контроля на границах - это одно из главных достижений ЕС. Сегодняшним голосованием мы дали государствам-членам необходимые инструменты, чтобы сохранить такие перемещения без границ внутри Шенгенского пространства, обеспечивая при этом безопасность внешних границ, борясь с нелегальной миграцией и рисками для общественного здравоохранения", - сказала министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аннелис Верлинден.

Как отмечается в коммюнике совета, эта "реформа играет важную роль в повышении устойчивости Шенгенской зоны к нынешним и будущим кризисам на ее внешних границах".

Утвержденный Советом ЕС регламент предоставляет возможность принятия "общеевропейских мер, которые ограничивают доступ граждан третьих стран в Евросоюз в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения".

Этот регламент также вводит процедуру, "которая позволит бороться против вторичного перемещения мигрантов (отказников) из одного государства-члена в другое", а также предлагает решения для ситуаций, когда мигрантов используют на границах в политических целях.

В документе содержится объяснение касающихся возможного временного введения контроля на внутренних границах правил, которые гарантируют, что такие действия останутся крайней мерой, когда может возникнуть "серьезная угроза государственной политике или внутренней безопасности".

В таких случаях государства ЕС должны будут оценить необходимость и соразмерность данного решения, а также оценить, нельзя ли достичь преследуемых целей другими средствами, объясняют в Брюсселе.

При этом пересмотренный кодекс устанавливает максимальную продолжительность, в течение которой может сохраняться такой контроль на внутренних границах. Он может оставаться в силе максимум в течение двух лет. В исключительных ситуациях внутренний пограничный контроль может быть дважды продлен еще на шесть месяцев с возможностью продления на один год.

Настоящее постановление Совета ЕС вступает в силу на 20-й день после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза. Оно напрямую применимо в странах ЕС.