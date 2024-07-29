РСТ отметил рост спроса у россиян на отдых в Европе в 2024 году на 30%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Спрос на летний отдых в странах Европы вырос до 30% в 2024 году, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, подчеркнув, что сравнение идет с низкой базой 2023 года.

"В этом году мы фиксируем рост спроса на отдых в Европе по сравнению, конечно, с относительно низкой базой 2023 года, до 30%. Мы видим рост по многим странам. Это Греция, Венгрия, Кипр, Черногория, Италия, Испания, Франция. Конечно, это не те цифры, что до пандемии, но здесь надо отметить, что организация групповых блочных перевозок помогает, например, отправиться путешествие на Кипр или в Черногорию", - сказал Горин.

Он добавил, что 17 стран Шенгенского соглашения продолжают выдавать россиянам визы.

"Конечно, абсолютное количество виз сократилась. Если в 2019 году мы получали до 4 млн виз в год, в прошлом году одобренных виз было 449 тыс. Сокращается количество многоразовых виз, но все равно это 49% от их общего количества", - отметил он.

Эксперт призвал туристов, планирующих поездки в Европу, заранее готовить полный пакет документов.

"Сейчас запись по популярным направлениям, таким как Испания, Франция, Италия, составляет 1-2 месяца. Процент отказов в выдаче виз действительно увеличился, он стал примерно 10% от всех запросов. Но здесь мы опять-таки призываем туристов очень тщательно готовить информацию для подачи на визу. Помнить о правиле первого въезда", - сказал Горин.

По его словам, ситуация с авиаперевозками в Европу улучшается.

"Мы все-таки видим, что самый дорогой год для полетов в Европу был 2022. Сейчас через туристические компании можно забронировать авиаперелет в диапазоне 50-60 тысяч рублей туда и обратно. Конечно, здесь нужно учитывать и стыковочное время между рейсами", - пояснил Горин.

Он призвал для минимизации стоимости путешествий бронировать туры заранее.

"Я бы хотел особо сделать акцент на том, что для снижения бюджета вашего тура нужно это делать заранее. Мы сейчас находимся на старте акции раннего бронирования и продаж на зимний сезон. Скидки в международном выездном туризме варьируются от 10% до 40%, а сейчас, кстати, с учетом некой стабилизации курса евро-доллара к рублю, тоже хороший момент для планирования международных поездок", - подчеркнул Горин.