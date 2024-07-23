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Новак заявил, что поставки российской нефти в Венгрию и Словакию продолжаются

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия в настоящее время осуществляет поставки нефти в Венгрию и Словакию, прокомментировал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак прекращение поставок нефти компанией "ЛУКОЙЛ" по южной ветке нефтепровода "Дружба" через Украину из-за введения Киевом санкции против "ЛУКОЙЛа".

"В настоящее время поставки осуществляются", - сказал он, не уточнив, идет ли речь о поставках по какому-то другому маршруту.

"Я не хочу комментировать", - добавил он.

"Сейчас поставки осуществляются. Мы работаем над тем, чтобы они продолжались. И наши партнеры, которые получали нефть по "Дружбе", продолжали ее получать", - подчеркнул Новак.

Он заметил, что Россия заинтересована в том, чтобы поставлять энергетические ресурсы. "Тем более, что Венгрия, Словакия, Чехия никогда не отказывались от этих объемов. Мы будем поставлять", - сказал Новак.

Ранее в июле Венгрия и Словакия перестали получать трубопроводную нефть от "ЛУКОЙЛа" в связи с запретом на транзит, введенным Украиной. Киев в прошлом месяце ужесточил санкции против НК, фактически запретив транзит сырья, которое поступает в Центральную Европу через украинский участок нефтепровода "Дружба". "ЛУКОЙЛ" - крупный поставщик как для Венгрии, так и для Словакии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что этот шаг "нарушает соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое запрещает прерывать транзит энергоносителей". Он сообщил, что Венгрия и Словакия совместно обратились в Европейскую комиссию с просьбой начать процесс консультаций. Если же вопрос не будет решен, он может быть передан в арбитражный суд, что может повлиять на соглашения между ЕС и Украиной.

"Вместе со Словакией мы инициировали эту процедуру консультаций - это срочный вопрос, поскольку энергоснабжение является острой проблемой. У ЕС есть три дня на проведение консультаций", - сказал Сийярто.

По его словам, в настоящее время ситуацию удалось стабилизировать с помощью "временных решений", но в долгосрочной перспективе без "ЛУКОЙЛа" невозможно обеспечить безопасность поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Александр Новак Венгрия Дружба ЛУКОЙЛ Словакия Чехия Украина
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