ЕК не видит рисков для Венгрии и Словакии от прекращения транзита нефти "ЛУКОЙЛа"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Судя по информации, которой располагает Еврокомиссия, а также проведенному анализу, санкции Украины против "ЛУКОЙЛа" не затронут транзит по нефтепроводу "Дружба", если владельцем нефти не является эта компания, заявил на брифинге пресс-секретарь ЕК Балаш Уйвари.

"Могу подтвердить, что службы комиссии пришли предварительно к заключению, что срочные консультации (по нефтеснабжению Венгрии и Словакии - ИФ) не требуются, потому что на этой стадии нет признаков непосредственных рисков для безопасности снабжения этих двух стран", - сказал он.

По его словам, исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис обсуждал этот вопрос с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. После этого обмена мнениями было направлено второе письмо Венгрии и Словакии, чтобы изложить им предварительный анализ и побудить обе страны предоставить Еврокомиссии дополнительную и подробную информацию.

"Службы комиссии просят детального ответа Словакии и Венгрии. Мы ждем его, чтобы иметь возможность подтвердить, что всё (вышесказанное - ИФ) корректно", - добавил Уйвари.

Другой пресс-секретарь ЕК Адальберт Янц заявил: "Предварительный анализ показал, что в июле недостающий объем от "ЛУКОЙЛа" был замещен другими поставщиками по трубопроводу "Дружба", и, как мы сообщали, есть другая альтернатива для Венгрии и Словакии с увеличением импорта по трубопроводу из Хорватии, имеющему достаточную мощность, чтобы учесть потребности обеих государств".

"Это предварительный анализ, и обсуждения с этими странами продолжаются, (...) мы достигли прогресса на пути диверсификации в снабжении нефтью, и сырая российская нефть представляет всего 3% поставок по всему ЕС", - сказал Янц.