Поиск

ЕК не видит рисков для Венгрии и Словакии от прекращения транзита нефти "ЛУКОЙЛа"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Судя по информации, которой располагает Еврокомиссия, а также проведенному анализу, санкции Украины против "ЛУКОЙЛа" не затронут транзит по нефтепроводу "Дружба", если владельцем нефти не является эта компания, заявил на брифинге пресс-секретарь ЕК Балаш Уйвари.

"Могу подтвердить, что службы комиссии пришли предварительно к заключению, что срочные консультации (по нефтеснабжению Венгрии и Словакии - ИФ) не требуются, потому что на этой стадии нет признаков непосредственных рисков для безопасности снабжения этих двух стран", - сказал он.

По его словам, исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис обсуждал этот вопрос с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. После этого обмена мнениями было направлено второе письмо Венгрии и Словакии, чтобы изложить им предварительный анализ и побудить обе страны предоставить Еврокомиссии дополнительную и подробную информацию.

"Службы комиссии просят детального ответа Словакии и Венгрии. Мы ждем его, чтобы иметь возможность подтвердить, что всё (вышесказанное - ИФ) корректно", - добавил Уйвари.

Другой пресс-секретарь ЕК Адальберт Янц заявил: "Предварительный анализ показал, что в июле недостающий объем от "ЛУКОЙЛа" был замещен другими поставщиками по трубопроводу "Дружба", и, как мы сообщали, есть другая альтернатива для Венгрии и Словакии с увеличением импорта по трубопроводу из Хорватии, имеющему достаточную мощность, чтобы учесть потребности обеих государств".

"Это предварительный анализ, и обсуждения с этими странами продолжаются, (...) мы достигли прогресса на пути диверсификации в снабжении нефтью, и сырая российская нефть представляет всего 3% поставок по всему ЕС", - сказал Янц.

Валдис Домбровскис Еврокомиссия ЛУКОЙЛ Дружба Словакия Венгрия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Молдавия в августе не планирует покупку газа у "Газпрома"

Молдавия в августе не планирует покупку газа у "Газпрома"

Societe Generale получил 301 млн евро, окончательно закрыв российские позиции

Societe Generale получил 301 млн евро, окончательно закрыв российские позиции

Банк "Ак Барс" восстановил работу онлайн-сервисов после сбоя

Айтишники с IT-ипотекой не смогут уволиться до погашения кредита

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });