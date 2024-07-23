Потерпевшие просят суд признать теракт в Crocus City Hall страховым случаем

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Замоскворецкий районный суд Москвы поступил коллективный иск граждан, находившихся в Crocus City Hall, а также родственников погибших во время теракта.

"Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.

Следственный комитет России расследует уголовное дело о теракте.

В июне сообщалось, что по данному делу арестованы 18 человек, двое находятся под подпиской о невыезде.