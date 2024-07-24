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Договор страхования между "Крокусом" и "Ингосстрахом" не включал риск теракта

Договор страхования между "Крокусом" и "Ингосстрахом" не включал риск теракта
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Договор страхования гражданской ответственности, заключенный между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах", не включал риск "теракт", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе страховой компании, комментируя поступление во вторник в Замоскворецкий суд Москвы коллективного иска.

Коллективный иск был подан от лица граждан, находившихся в Crocus City Hall, а также родственников погибших во время теракта, произошедшего 22 марта.

В "Ингосстрахе" сказали агентству, что не имеют пока данных о содержании соответствующего искового заявления.

"Риск "теракт" не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности. "Ингосстрах" всегда тщательно соблюдает все обязательства перед своими клиентами и партнерами", - сообщили агентству в пресс-службе страховщика. - Мы помним о произошедшем и выражаем соболезнования родственникам погибших и всем пострадавшим в результате теракта в "Крокусе". Убытки клиентов "Ингосстраха", чье здоровье или имущество пострадало в этой ужасной трагедии, мы урегулировали в упрощенном порядке".

В поданном в Замоскворецкий районный суд коллективном иске граждан "истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько вооруженных мужчин, которые открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.

Следственный комитет России расследует уголовное дело о теракте.

Согласно международной практике страхования, риски терроризма, военные или риски саботажа не покрываются стандартными договорами страховой защиты. Российские страховщики ряде случаев в последнее время предлагают клиентам программы страхования от рисков терроризма, но они в основном касаются защиты имущественных интересов клиентов.

Хроника 22 марта – 24 июля 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Ингосстрах Crocus City Hall
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